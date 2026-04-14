Зеленський у Німеччині зробив різку заяву про повернення чоловіків з-за кордону

Зеленський у Берліні: Служби обох країн мають зайнятися питанням повернення чоловіків-порушників / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості повернення в Україну громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Про це глава держави сказав у рамках візиту до Німеччини і зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

«Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном, передусім це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами, що щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку і які поїхали за кордон, і поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав порушуючи відповідно українське законодавство», — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, порушуючи українське законодавство.

Зеленський підкреслив, що питання повернення чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації.

«Що стосується цих людей, наші Збройні сили, хотіли б, щоб вони повернулися. Безумовно, безумовно. Тому що потрібно питання справедливості в нас. Люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації. Вони ж, хоч і залізні, але ж давайте чесно, у них є сім’ї, вони захищають свій дім. Відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов’язок і мобілізаційний вік. А є інші молоді люди, які не мобілізаційного віку, які поїхали, вони мають на це право», — підсумував президент.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готує механізми для повернення українських біженців додому.