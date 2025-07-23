Зеленський у своєму зверненні прокоментував ситуацію навколо НАБУ та САП (відео)

Президент Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками основних правоохоронних і антикорупційних органів держави. Учасниками зустрічі стали директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, Генеральний прокурор Руслан Кравченко та голова СБУ Василь Малюк.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

«Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком — різні виклики. Ми все це обговорили», — зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що антикорупційна інфраструктура має працювати стабільно та без жодного зовнішнього впливу, особливо — без російського.

«Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше», — підкреслив президент.

Глава держави також заявив, що всі відповідні органи, зокрема НАБУ і САП, повинні працювати повноцінно, а Генеральна прокуратура має забезпечувати невідворотність покарання для тих, хто порушує закон.

«Важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись», — заявив Зеленський.

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Окремо він згадав про високопосадовців, які втекли з України й досі живуть за кордоном без жодних юридичних наслідків.

«Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном — у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди „висять“ роками», — наголосив він.

Президент також заявив про неприпустимість витоків інформації до Росії.

«Немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило», — підсумував Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що Кирило Буданов на тлі протестів проти закону щодо НАБУ сказав, що саме може врятувати Україну в цій ситуації.

Ми раніше інформували, що 22 липня, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.