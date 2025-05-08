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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський удостоїв голову СБУ Малюка звання Героя України за особисту мужність

Звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Василь Малюк

Василь Малюк.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки України (СБУ) Василю Малюку.

Відповідний указ №299/2025 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначено, що звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю “правознавство” та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Службу в органах державної безпеки розпочав у 2001 році. Пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі.

З 18 липня 2022 року виконував обов’язки голови СБУ, а 7 лютого 2023 року був призначений на цю посаду офіційно. Під його керівництвом СБУ активно бере участь в обороні України, зокрема в контррозвідувальних та антитерористичних операціях.

Василь Малюк також відомий як ініціатор і керівник низки спецоперацій, зокрема з нейтралізації агентурних мереж РФ, затримання колаборантів та проведення ударів по стратегічних об’єктах ворога.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила в своїх лавах топпосадовця, який виявився "щуром" ФСБ — керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ. Затриманням займався особисто Василь Малюк.

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