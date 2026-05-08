Зеленський ухвалив важливе рішення щодо параду в Москві: указ президента

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна офіційно дозволяє агресорці Російській Федерації провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Про це йдеться в указі №374 українського президента Володимира Зеленського.

«Враховучи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад у Москві (Російська Федерація)», — йдеться у тексті документа, який набирає чинності від дня його підписання.

Зазначається, що на час параду (від 10:00 за київським часом 9 травня) територіальний квадрат Красної площі буде «виключено з плану застосування українського озброєння».

У тексті указу окреслено квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

Зауважимо, що ці координати вказують на територію Красної площі в Москві та деякі прилеглі території.

Указ президента України №374 «Про проведення параду в Москві» / © Офіс президента України

Триденне перемир’я — що відомо

У п’ятницю, 8 травня, президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про перемир’я між Україною та Росією. Воно діятиме від 9 до 11 травня. За його словами, «цей запит був зроблений безпосередньо мною». Окрім того, припинення вогню включатиме «призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни».

Український лідер Володимир Зеленський підтвердив згоду щодо перемир’я та обміну полоненими з РФ за посередництва американської сторони. Він наголосив, що «має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня».

Помічник «фюрера» РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков підтвердив триденне перемир’я. За його словами, цієї домовленості було досягнуто під час телефонних контактів з адміністрацією Трампа.

Дата публікації 20:04, 08.05.26

