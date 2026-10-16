Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром: про що домовилися

Володимир Зеленський та Петер Мадяр / Фото: Péter Magyar / facebook.com

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели першу зустріч під час саміту ЄС у Брюсселі у п’ятницю, 16 жовтня.

Про це Мадяр повідомив у Facebook.

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За словами очільника угорського уряду, під час перемовин сторони привітали політичну домовленість між Києвом та Будапештом щодо забезпечення прав угорської меншини на Закарпатті.

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Освіта та історична справедливість

Петер Мадяр підкреслив, що важливим першим кроком до відновлення довіри стало ухвалення Верховною Радою України закону про освіту для національних меншин на основі спільних домовленостей, а також негайний початок його практичної імплементації українською стороною.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини висловив вдячність українському парламенту за вересневе рішення, яким було офіційно визнано злочини проти угорців Закарпаття у 1944–1946 роках, пов’язані з примусовою працею та масовими депортаціями.

Новий етап у відносинах

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський та Петер Мадяр домовилися:

Продовжувати координацію на рівні міністерств задля подальшого покращення становища меншин в обох країнах.

Закласти нові основи для розвитку політичних та економічних взаємин між Україною та Угорщиною.

Володимир Зеленський та Петер Мадяр / Фото: Péter Magyar / facebook.com

Солідарність з Україною на тлі агресії РФ

Окремо Петер Мадяр запевнив президента України у своїй повній підтримці на тлі неспровокованої та несправедливої російської агресії, яка триває вже п’ять років. Угорський прем’єр наголосив, що його держава готова надати всю необхідну дипломатичну допомогу для якнайшвидшого досягнення припинення вогню та встановлення тривалого й справедливого миру.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими темами його сьогоднішніх переговорів у Брюсселі, де відбувається засідання Європейської ради, стануть підтримка енергетики й ППО, а також фінансова допомога від ЄС на цей та наступний роки. Про це глава держави сказав після прибуття на саміт Євросоюзу під час спільного з президентами Євроради та Єврокомісії спілкування з медіа.

Раніше ми писали про те, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі попросять Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа, щоб не нашкодити подальшій підтримці України з боку США.

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