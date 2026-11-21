Маркарова, Зеленський і Сибіга / © ТСН

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Питання призначення нового посла України у Сполучених Штатах набуло особливої важливості після обрання нового складу американського Конгресу. Президент Володимир Зеленський уже назвав кількох потенційних кандидатів на цю посаду, однак, імовірно, остаточне рішення може бути ближчим, ніж здається. Ба більше, кадрові перестановки на американському напрямі можуть торкнутися й Міністерства закордонних справ України.

Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці у Facebook.

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Посол України у США: чому Зеленський може повернути Оксану Маркарову

За словами експерта, Україні необхідно якнайшвидше налагодити контакти з новообраними сенаторами й конгресменами, а також майбутніми керівниками обох палат Конгресу США та ключових комітетів. Крім того, потрібно відновити активну комунікацію з Білим домом і Державним департаментом, зважаючи на наявні та потенційні виклики на американському напрямі.

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Фесенко звернув увагу на те, що 21 листопада під час спілкування з журналістами президент назвав кілька прізвищ претендентів на посаду посла. Однак, на думку політолога, це може бути лише демонстрацією можливих варіантів — подібна ситуація вже виникала в липні під час співбесід на посаду прем’єр-міністра.

«Є у мене відчуття, що Зеленський вже визначився з тим, хто буде представляти Україну в Вашингтоні. Зверніть увагу, яку кандидатуру він назвав першою — Оксана Маркарова, яка була на цій посаді з лютого 2021 року по серпень 2025 рік. Декілька днів тому Зеленський з нею зустрічався. Можливо це була розмова про повторне призначення», — припустив політолог.

Фесенко вважає, що Маркарова має низку переваг перед іншими потенційними кандидатами. Зокрема, їй не доведеться витрачати час на адаптацію: вона живе у США та добре орієнтується у вашингтонському політикумі. Крім того, завдяки нинішньому статусу спецпредставниці президента вона може розпочати переговори з оновленим Конгресом ще до офіційного призначення.

Політолог також прокоментував критику на адресу Маркарової через події вересня 2024 року. Тоді візит Зеленського на завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії викликав невдоволення серед республіканців, зокрема тодішнього спікера Палати представників Майка Джонсона. На думку Фесенка, нинішня політична ситуація у Вашингтоні відрізняється від тієї, що була два роки тому.

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«Але зараз Джонсон йде з цієї посади, і спікером Палати представників буде представник Демократичної партії. Маркарову можуть призначити якраз для більш активної роботи з конгресменами від Демократичної партії. Вона працювала при адміністрації Байдена і добре знає верхівку Демократичної партії», — пояснив Фесенко.

Він також припустив, що для президента важливо мати у Вашингтоні «стовідсотково свою фігуру».

Андрій Сибіга може стати послом у США: чи готують заміну міністра закордонних справ

Окрему увагу політолог звернув на те, що серед можливих кандидатів на посаду посла Зеленський згадав чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Президент зауважив, що той «має достатній рівень для такої посади».

На думку Фесенка, така згадка може бути не випадковою. Він припускає, що прізвище Сибіги в переліку потенційних послів може свідчити про підготовку кадрових змін і пошук нового очільника МЗС.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав імена потенційних кандидатів на посаду посла України у США. Серед них — колишня посолка Оксана Маркарова, ексголова МЗС Дмитро Кулеба, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та чинний міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави держави, загалом претендентів щонайменше семеро. Також Зеленський не виключив, що Україну у Вашингтоні може представляти досвідчений військовий із високим рівнем англійської мови.

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