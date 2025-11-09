Зеленський "вдарив" новими санкціями: хто потрапив у список

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський у неділю, 9 листопада, запровадив нові санкції проти Росії та представників путінського режиму.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, санкції запроваджено проти осіб, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Серед них — один із путінських «гаманців», функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів.

До нового санкційного списку України потрапили:

Олександр Бугайов — перший заступник міністра просвіти РФ.

Кирило Дмитрієв — посланець Путіна на переговорах із США, який поширює пропаганду й займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав

Олександр Зорін — генерал, представник Росії у переговорній групі.

Олексій Комков — голова 5-ї служби ФСБ

Оксана Лут — міністр сільського господарства РФ.

Андрій Омельчук — заступник міністра науки.

Олександр Тупицький — ексголова Конституційного суду України.

«Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано», — додав президент.

Зеленський обурився, що Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та «нормалізувати» окупацію українських територій. Також він прокоментував так зване застосування «санкцій» проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України.

«Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску — як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 6 листопада Володимир Зеленський також підписав низку нових санкційних рішень, зокрема для синхронізації українських обмежень із санкційною політикою партнерів.