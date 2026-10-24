Зеленський відмовився від таємного мирного плану: що Україні пропонували в обмін на відведення військ РФ — FT

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відмовився підтримати мирний план, який передбачав визнання російського контролю над Кримом в обмін на відведення російських військ із більшої частини окупованих територій України.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, присвяченому неофіційним спробам налагодити переговори між Москвою та Києвом у перші роки повномасштабної війни.

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За даними видання, пропозицію розробила неофіційна група за участю американських бізнесменів Річарда Конна та Боба Форсмана, колишнього німецького розвідника Маттіаса Варніга, який мав давні зв’язки з Володимиром Путіним, та українського кінопродюсера Олександра Роднянського.

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Що передбачав мирний план

Як пише FT, пропозиція передбачала відведення російських військ із більшої частини територій, які Москва оголосила анексованими, із збереженням російського контролю над Кримом і частинами Донбасу в межах лінії, що існувала до повномасштабного вторгнення.

Натомість Україна мала визнати російський контроль над Кримом і погодитися на забезпечення сухопутного коридору до півострова. Київ також міг отримати гарантії безпеки від держав НАТО, тоді як Москва мала розпочати переговори зі США щодо окремої безпекової угоди.

За інформацією видання, Путін ознайомився з документом і висловив готовність обговорювати його положення. Водночас він наполягав, що Україна не повинна вступати до НАТО, хоча допускав її членство в Європейському Союзі та можливість інших домовленостей щодо безпеки.

Київ відмовився від територіальних поступок

За даними Financial Times, Роднянський намагався ознайомити українське керівництво з пропозицією, однак Зеленський і тодішній керівник його Офісу Андрій Єрмак не погодилися на територіальні поступки Росії.

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Українська сторона вважала, що може досягти інших елементів запропонованої угоди, не відмовляючись від українських територій. Водночас Роднянський, за версією видання, вважав, що Вашингтон мав би тиснути на Київ, аби той погодився на компроміс.

У матеріалі зазначається, що спроби просунути неофіційну мирну ініціативу зрештою не дали результату. Серед причин називають відсутність узгодженої підтримки цього каналу з боку США, розбіжності щодо його ролі та зміну ситуації на фронті.

Чому переговорна ініціатива провалилася

Як пише FT, неофіційний канал виник восени 2022 року на тлі побоювань щодо можливої ядерної ескалації. Його учасники намагалися передати Путіну сигнали від американської сторони та з’ясувати, чи готовий Кремль до домовленостей.

Однак оцінки учасників процесу щодо готовності російського президента до реального компромісу розходилися. Маттіас Варніг стверджував, що Путін був відкритий до врегулювання, тоді як колишні американські посадовці, опитані виданням, вважали, що російський лідер прагнув передусім досягти перемоги у війні.

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У підсумку запропонований план не став основою для мирної угоди.

За версією Financial Times, історія цієї ініціативи демонструє, наскільки складними були спроби знайти компроміс між вимогами Москви, позицією Києва та підходами Вашингтона до завершення війни.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

Раніше Зеленський підтвердив готовність України провести тристоронню зустріч за участі США та Росії уже в першій половині листопада.

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