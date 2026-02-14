Зеленський відповів, чи боїться, що його отруять

Зеленський відверто відповів на питання про страх отруєння / © Associated Press

На Мюнхенській конференції з безпеки під час розмови з журналістами президента Володимира Зеленського запитали, чи не боїться він, що росіяни отруять його так само, як опозиціонера Олексія Навального.

«Ви боїтеся, що вас отруять?», — запитала Зеленського журналістка Sky News.

«Я не знаю, що буде завтра. Ми маємо боротися кожного дня. Кожен день — це нове життя. Наша (України — Ред.) єдина мета — вижити. Я не думаю про себе, бо ми втратили багато людей. Я один із багатьох людей в Україні, які воюють», — сказав глава держави.

Президент припустив, що саме путінський режим отруїв Навального, але що саме Путін використав для цього вбивства, Зеленський не знає. Він додав, що намагається не думати про загрозу отруєння.

«Я не можу думати про Путіна, про його отруту і токсини, які він має чи мав. Я не можу думати про це, бо тоді я буду думати лише про це. Але у мене на це не вистачає часу», — заявив глава держави.

Президент нагадав, що росіяни атакують Україну сотнями дронів і ракет.

«І в чому відмінність між ними і токсинами чи отруйними речовинами?», — риторично запитав він.

Раніше Велика Британія, Швеція, Німеччина, Франція та Нідерланди заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії.