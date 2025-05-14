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Зеленський відповів, чи боїться за своє життя під час візиту до Туреччини
На думку Зеленського, він не має боятися за своє життя.
Президент України Володимир Зеленський має відвідати Туреччину 15 травня. Він розповів, чи не боїться за своє життя та чи гарантують вам безпеку.
Про це сказав президент України в інтерв’ю для телемарафону та закордонних друкованих ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.
“Ну взагалі-то я сподіваюсь, що моєю безпекою хтось переймається. Я особисто не маю боятися взагалі-то і не боюсь за своє життя”, — висловився він.
Що відомо про візит Зеленського до Туреччини
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що летить до Туреччини, а саме до Анкари. Там 15 травня в українського лідера запланована зустріч із президентом держави Реджепом Ердоганом.
Нещодавно, у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський нібито вже вилетів до Туреччини, але потім цю інформацію спростували.
Станом на сьогодні посольство України в Туреччині не робило заяви про те, що президент Володимир Зеленський вирушив до Анкари.