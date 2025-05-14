Зеленський відповів, чи боїться за своє життя під час візиту до Туреччини

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський має відвідати Туреччину 15 травня. Він розповів, чи не боїться за своє життя та чи гарантують вам безпеку.

Про це сказав президент України в інтерв’ю для телемарафону та закордонних друкованих ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

“Ну взагалі-то я сподіваюсь, що моєю безпекою хтось переймається. Я особисто не маю боятися взагалі-то і не боюсь за своє життя”, — висловився він.

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Що відомо про візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що летить до Туреччини, а саме до Анкари. Там 15 травня в українського лідера запланована зустріч із президентом держави Реджепом Ердоганом.

Нещодавно, у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський нібито вже вилетів до Туреччини, але потім цю інформацію спростували.

Станом на сьогодні посольство України в Туреччині не робило заяви про те, що президент Володимир Зеленський вирушив до Анкари.