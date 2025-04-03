Зеленський відповів, чи готова Україна скоротити армію після війни

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на скорочення власної армії після завершення війни, а також не визнає окупацію своїх територій.

Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:

"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування".

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Зеленський також наголосив, що Україна повинна отримати саме ті гарантії безпеки, які відповідатимуть її реальним потребам. Питання вступу до НАТО та інших безпекових союзів залишатиметься актуальним.

Крім того, серед майбутніх гарантій безпеки президент назвав і економічні інструменти — вони, зокрема, мають допомогти у відновленні постраждалих регіонів України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями або місяцями може з’явитися реальна можливість змусити Росію погодитися на припинення вогню.