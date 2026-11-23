Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Дружні відносини між Україною і Росією можливі лише тоді, коли вона зробить конкретні кроки та понесе відповідальність за скоєне. Проте невідомо, чи зможе вирішити це питання нинішнє покоління.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю для

Бенджаміна Гава.

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Відповідаючи на запитання щодо майбутніх взаємин із РФ, Зеленський окреслив головну умову для їхнього можливого налагодження.

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«Чи можливо мати дружні відносини з ними? Це стане можливим, якщо вони будуть готові зробити певні кроки. Відповідальність дуже важливи», — зауважив він.

Крім того, президент наголосив на неможливості простого примирення без усвідомлення масштабів скоєного.

«Просто пробачити їм, сказати: „О, ви зробили щось погане“. Ні. Це не просто щось погане», — зазначив він.

Також глава держави висловив сумнів у тому, що вирішити це питання зможе нинішнє покоління.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО назвав конкретні вимоги та питання щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Раніше ми писали, що президент заявив, що Європа братиме участь у переговорах із Росією щодо закінчення війни в Україні.

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