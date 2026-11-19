Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України не зміг точно згадати, чи називав його Дональд Трамп своїм другом. Водночас він додав, що чув від американського лідера багато різних слів, зокрема й приємних.

Таку відповідь президент України Володимир Зеленський дав під час спілкування з представниками медіа.

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Один із присутніх репортерів поцікавився у глави держави, чи називав його колись своїм другом Дональд Трамп.

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Реагуючи на запитання журналіста, український лідер припустив таку ймовірність. Проте зізнався, що точно не пам’ятає цього моменту.

«Я думаю, так. Проблема в тому, що я не пам’ятаю. Він говорив мені багато різних слів. І позитивних також», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на саміті АТЕС у Китаї відбулася неформальна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в межах тристоронніх переговорів за участі Сі Цзіньпіна. Зайшовши до кімнати, Трамп вказав на очільника Кремля та пожартував: «Хто це?», додавши: «Він мій друг». Експерт із мови тіла помітив промовисті деталі, які багато розповіли про поведінку політиків.

До слова, поведінка Путіна на саміті АТЕС у Китаї та його місце на спільному фото стали приводом для хвилі жартів в українських соцмережах. Користувачі Threads перетворили конфуз російського диктатора на десятки дотепних мемів і фотожаб.

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