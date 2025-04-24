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Зеленський відповів, чи пов'язує сьогоднішній обстріл із його візитом до ПАР
Агресор гатить по українцях щодня, не добираючи дат чи символів.
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що сьогоднішній обстріл пов’язаний з візитом до ПАР. Він наголосив, що подібні атаки з боку ворога є системними.
Про це очільник держави Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з лідером ПАР Сирілою Рамафосою.
"Щоночі понад 100–120 "Шахедів" Росія запускає по Україні. Плюс ракети, зокрема балістичні”, — наголосив він.
Сьогоднішня атака, додав український лідер, одна з найнахабніших: 215 засобів ураження по цивільних, по житлу, по інфраструктурі.
“Але я б не повʼязував її з чимось конкретним", — завершив Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається до України. Рішення було прийняте після атаки РФ по нашій державі.