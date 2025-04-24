Зеленський відповів, чи пов'язує сьогоднішній обстріл із його візитом до ПАР

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський не вважає, що сьогоднішній обстріл пов’язаний з візитом до ПАР. Він наголосив, що подібні атаки з боку ворога є системними.

Про це очільник держави Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з лідером ПАР Сирілою Рамафосою.

"Щоночі понад 100–120 "Шахедів" Росія запускає по Україні. Плюс ракети, зокрема балістичні”, — наголосив він.

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Сьогоднішня атака, додав український лідер, одна з найнахабніших: 215 засобів ураження по цивільних, по житлу, по інфраструктурі.

“Але я б не повʼязував її з чимось конкретним", — завершив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається до України. Рішення було прийняте після атаки РФ по нашій державі.