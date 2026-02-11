Зеленський відповів, чи поїде до Москви на переговори з Путіним

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість проведення мирних переговорів із російським лідером Володимиром Путіним на території держави-агресора або її союзника — Білорусі. Водночас Україна залишається відкритою до діалогу на нейтральних майданчиках.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання під час спілкування в чаті Офісу Президента.

Володимир Зеленський наголосив на принциповій позиції щодо вибору місця для потенційної зустрічі. Також президент підкреслив, що локація для переговорів не може належати країні, яка розв’язала війну.

«Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також пояснив, чому з переліку можливих майданчиків виключено територію Білорусі. За його словами, ця держава є безпосереднім союзником РФ, який сприяв наступу на Україну у 2022 році. Натомість українська сторона готова розглядати інші географічні варіанти для зустрічі, зокрема за посередництва західних партнерів або на нейтральній території.

«Ми готові підтримати пропозиції США, Америки, зустрічатись на будь-яких територіях Америки, Європи, нейтральній країні — будь-яких держав, окрім РФ і Білорусі. Білорусь — бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році», — резюмував президент.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито українська делегація може вирушити до Москви на переговори особисто з диктором. Олександр Мережко заявив, що немає сенсу відправлення української делегації до Москви для переговорів безпосередньо з «фюрером» Володимиром Путіним ані з дипломатичної, ані з політичної точки зору.

Також ще у січні помічник російського диктатора Юрій Ушаков вкотре покликав президента України Володимира Зеленського до Москви. Він зухвало запевнив, що нібито в Кремлі не відмовлялися від контактів українським лідеромі. Втім, висувають власні умови для зустрічі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що агресорка Російська Федерація поки що не готова до енергетичного перемир’я.