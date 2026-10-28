Зеленський відповів, чи припинили ЗСУ бити по російських НПЗ після тиску США

Зеленський про удари по НПЗ Росії / © Associated Press

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Сили оборони України не отримували наказів утримуватися від відповідей на російські НПЗ, хоча протягом певного часу намагалися діяти обачніше.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

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Чи дійсно Україна припинила удари по російських НПЗ

За словами президента, Україні неодноразово надходили прохання не завдавати ударів по російських НПЗ. У відповідь Київ запропонував опрацювати кроки щодо деескалації в енергетичному секторі.

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Згодом президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі Truth Social позицію щодо енергетичного перемирʼя, яку Україна підтримала.

«Є кілька моментів щодо НПЗ. До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом — не бити по російських НПЗ. Ми сказали: „Попрацюймо над деескалацією щодо енергетики“. Потім президент США вийшов із такою публічною позицією в Truth Social про енергетичне перемирʼя. Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці. Я сказав: „Давайте ми щонайменше 72 години будемо спокійно відповідати по інших цілях. Не чіпаємо НПЗ“. Це не допомогло. Була різна риторика. І нам ніхто не подякував за ці три доби», — зазначив президент.

Попри тимчасову паузу в атаках на НПЗ, Сили оборони переспрямували свої зусилля на інші критичні об’єкти противника, а згодом відновили спеціальні операції.

«Щодо інших відповідей по НПЗ: у ці дні наші хлопці намагалися бути, напевно, трішечки обережнішими. Але вони не мають наказу не відповідати. Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена російська балістика — відповідали на їхні болісні удари, і наші відповіді, ми розраховуємо, також будуть відчутними для „рускіх“», — додав Зеленський.

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Окремо президент торкнувся питання безпеки морських суден, які прямують із території РФ до США. Він наголосив на їхньому особливому статусі. Ці кораблі ніхто не чіпатиме, адже вони мають відношення до Сполучених Штатів Америки.

Удари по НПЗ Росії: останні новини

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц на саміті ЄС у Брюсселі заявив, що вважає українські удари по російських НПЗ, об’єктах комунікацій та енергопостачання правильними й логічними.

За його словами, на тлі спроб Росії ускладнити Україні зиму, Київ має повне право завдавати ударів у відповідь по інфраструктурі, яка забезпечує російську воєнну машину, аби продемонструвати готовність серйозно захищатися.

Крім того, очільник німецького уряду підтвердив намір європейських країн продовжувати підтримку України взимку на межі 2026–2027 років і протягом наступного року. Він зазначив, що виділених раніше 90 млрд євро на 2026–2027 роки може виявитися недостатньо, тому питання додаткового фінансування знову розглядатимуть у листопаді та грудні. Мерц наголосив, що допомога Україні відповідає власним інтересам Європи, оскільки російська агресія загрожує політичному порядку на всьому континенті.

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