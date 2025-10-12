Зеленський відповів, чи схвалив Трамп "Томагавки" для України

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського для Fox News

На пряме запитання журналіста, чи схвалив президент США передачу цих ракет, Зеленський відповів, що процес триває і остаточне рішення ще не ухвалено.

Реклама

«Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо», — заявив Володимир Зеленський.

Ця заява підтверджує, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання Tomahawk — одних із найпотужніших та високоточних крилатих ракет у світі.

Раніше військові експерти зазначали, що, незважаючи на обмежену кількість наземних пускових установок для Tomahawk у США, українська сторона може адаптувати ці ракети під власні мобільні платформи.