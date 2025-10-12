ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1815
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів, чи схвалив Трамп "Томагавки" для України

Президент відповів щодо Tomahawk і можливого передавання ракет Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський відповів, чи схвалив Трамп "Томагавки" для України

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського для Fox News

На пряме запитання журналіста, чи схвалив президент США передачу цих ракет, Зеленський відповів, що процес триває і остаточне рішення ще не ухвалено.

«Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо», — заявив Володимир Зеленський.

Ця заява підтверджує, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання Tomahawk — одних із найпотужніших та високоточних крилатих ракет у світі.

Раніше військові експерти зазначали, що, незважаючи на обмежену кількість наземних пускових установок для Tomahawk у США, українська сторона може адаптувати ці ракети під власні мобільні платформи.

Дата публікації
Кількість переглядів
1815
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie