Зеленський відповів, чи схвалив Трамп "Томагавки" для України
Президент відповів щодо Tomahawk і можливого передавання ракет Україні.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.
Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського для Fox News
На пряме запитання журналіста, чи схвалив президент США передачу цих ракет, Зеленський відповів, що процес триває і остаточне рішення ще не ухвалено.
«Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо», — заявив Володимир Зеленський.
Ця заява підтверджує, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання Tomahawk — одних із найпотужніших та високоточних крилатих ракет у світі.
Раніше військові експерти зазначали, що, незважаючи на обмежену кількість наземних пускових установок для Tomahawk у США, українська сторона може адаптувати ці ракети під власні мобільні платформи.