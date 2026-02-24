Зеленський відповів, чи тиснуть США через дедлайни щодо припинення вогню

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про те, що команда Дональда Трампа висунула Києву ультиматум щодо припинення вогню в обмін на продовження військової допомоги.

Про це він заявив 24 лютого під час підсумкової спільної пресконференції з європейськими лідерами у Києві за результатами саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого тиску з боку Вашингтона та встановлення конкретних дедлайнів для припинення вогню, Зеленський наголосив, що жодних офіційних повідомлень про загрозу припинення постачання зброї від американської сторони не надходило.

Реклама

«Ми не отримували інформацію від американської адміністрації президента Трампа, від його команди, що ми не отримаємо зброї. Гадаю, що сьогоднішня війна — це вже значний тиск на європейців через те, що лише вони платять за американську зброю. І саме тому я вдячний їм», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував на важливості фінансової та логістичної підтримки з боку європейських партнерів.

«Я вдячний, що це виходить, що ми можемо купувати озброєння у них, і що вони не заблокували цю можливість», — додав президент.

Позиція США у мирних переговорах з Україною

Раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо можливого прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня. За його словами, інформація про конкретну дату для нього є новою. Він зазначив, що особисто не чув, щоб саме американський президент Трамп публічно озвучував таку ініціативу.

Реклама

Раніше і заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця заявляв, що Сполучені Штати дійсно чинять тиск на Україну щодо завершення війни, проте їхні цілі кардинально відрізняються від ультиматумів Російської Федерації.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа в одному з інтерв’ю. Він заявив: хоче, щоб президент США «залишався на боці» Києва.