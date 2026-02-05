Зеленський відповів, чи відмовиться Україна від Донбасу заради завершення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський спростував можливість територіальних поступок в обмін на завершення війни, коментуючи повідомлення російських ЗМІ про вимоги Кремля щодо визнання окупованого Донбасу територією РФ. Він наголосив, що сценарії, які передбачають відмову від українських територій, не мають жодних перспектив.

Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

Зеленський підкреслив, що право ухвалювати рішення щодо суверенітету країни належить виключно її законному керівництву.

«По-перше, всі не будуть визнавати, як сказав мій польський колега. А, по-друге, в України є президент, який підписує документи, слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території — це наше», — заявив президент України.

Окрім питань територіальної цілісності, Володимир Зеленський повідомив про кроки щодо посилення Збройних Сил України. Зокрема в частині отримання винищувачів МіГ. Україна висловила готовність до обміну озброєнням із Польщею та вже передала партнерам перелік дронів, які може запропонувати натомість. Головним пріоритетом держави на сьогодні залишається успішне проходження зимового сезону та посилення системи протиповітряної оборони.

Президент зазначив, що через затримки з постачанням допомоги від окремих партнерів, Україна зосереджена на отриманні ракет для захисту енергосистеми та шукає можливості прискорити постачання необхідної зброї через механізми взаємовигідних обмінів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Також під час переговорів в Абу-Дабі також обговорювали економічні аспекти, механізми припинення вогню та подальші параметри контролю за його дотриманням.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна робить велику поступку, коли погоджується на заморожування війни на лінії фронту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна розглядає можливість створення спеціальної економічної зони як один із варіантів виходу з глухого кута в переговорному процесі з РФ.