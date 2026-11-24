Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Олександра Лукашенка разом вирушити до російської столиці для перемовин. Глава держави назвав такі заяви несерйозними.

Про це Володимир Зеленський розповів після спільного спілкування з медіа разом із Петером Мадяром, передає кореспондент ТСН.

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Коментуючи слова самопроголошеного президента Білорусі, президент зазначив, що майданчиком для переговорів може стати українська столиця.

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«Ну, він (Лукашенко — ред.) може взяти Путіна і прилетіти з Путіним разом тоді до Києва. І тоді точно і ми гарантуємо їм безпечний прийом. Власне, це ж перемовини», — заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що зустріч у Москві під час війни є неможливою, а подібні висловлювання з боку Мінська жодним чином не сприяють досягненню миру.

«Це ж не серйозна історія. Це ж не серйозні речі. Для чого Лукашенко пропонує несерйозні речі? Ми знаходимось у війні. Ми не можемо зустрічатись в Москві. Ми можемо зустрічатись в Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить — це просто несерйозна розмова. Тобто людина не наближає нас до закінчення війни», — додав Зеленський.

Зеленський додав, що під час війни головним пріоритетом для України є захист дітей, тоді як несерйозне ставлення окремих політиків до великої кількості загиблих він вважає проблемою.

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За його словами, деякі лідери дозволяють собі жартувати на тему втрат у війні, хоча мали б серйозно ставитися до загиблих — зокрема й до російських військових, якщо декларують повагу до них.

«Він пропонує мене взяти, я йому що, чемодан чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву. Для чого?» — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував себе як «гаранта безпеки» для Володимира Зеленського. Він заявив, що готовий разом із Зеленським полетіти до Москви на переговори з російським диктатором Путіним про закінчення війни.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв про відмову Путіна від усіх пропозицій перемир’я.

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