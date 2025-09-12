Зеленський пояснив, чому поступки лише наближають нове вторгнення РФ

Володимир Зеленський / © ТСН

Україна не віддасть Росії свої території заради завершення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES)

За словами Зеленського, такий крок не призведе до миру, а лише створить тимчасову паузу, після якої відбудеться нове вторгнення. Він навів приклади Грузії (2008 рік) та Криму і Донбасу (2014 рік), де територіальні поступки не зупинили агресію.

«Нам потрібне гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України, гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україні потрібен не тимчасовий спокій, а справжня, довготривала безпека.

Нагадаємо, на думку Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України лише тоді, коли зрозуміє, що його ресурси вичерпано. Він зауважив, що зупинити російську військову машину неможливо «обмінами територіями» чи спробами відновити торгівлю. Вона зупиниться лише тоді, «коли в неї закінчиться пальне».

А на думку українського журналіста Віталія Портникова, страх перед Росією у країн НАТО є набагато сильнішим за здоровий глузд та інстинкт самозбереження.