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- Укрaїнa
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Зеленський відповів Путіну, який заявив про Великоднє "перемир’я"
Диктатор вчергове демонструє, як насправді ставиться до життів людей.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна про Великоднє перемир’я.
Про це президент України написав у Telegram.
Зеленський акцентував: це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.
“Зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. “Шахеди” в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей”, — наголосив глава держави.
Раніше Путін підрахував, скільки разів "Україна порушила" енергетичне перемир’я.