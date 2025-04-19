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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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202
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Зеленський відповів Путіну, який заявив про Великоднє "перемир’я"

Диктатор вчергове демонструє, як насправді ставиться до життів людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна про Великоднє перемир’я.

Про це президент України написав у Telegram.

Зеленський акцентував: це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.

“Зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. “Шахеди” в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей”, — наголосив глава держави.

Раніше Путін підрахував, скільки разів "Україна порушила" енергетичне перемир’я.

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