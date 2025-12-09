Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Італії, прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про нібито необхідність проведення виборів в Україні, які «давно не відбувалися».

Про це йдеться у повідомленні La Repubblica.

Раніше Дональд Трамп у розмові з Politico заявив, що настав час організувати голосування в Україні. Відповідаючи на це, Зеленський лаконічно підкреслив свою позицію.

«Я готовий завжди», — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, адже їх «давно не було».

Зазначимо, що раніше очільник РФ Володимир Путін вкотре висловився про начебто «нелегітимність» українського президента, адже це нібито унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори в Україні.