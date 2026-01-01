Зеленський відреагуав на новорічну атаку РФ по Україні

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, яку влаштувала Росія у ніч проти 1 січня.

Про це йдеться у повідомленні глави государства.

«У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі — наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів», — зазначив він.

Президент також закликав світ допомагати Україні боротися з окупантами.

«Дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно», — додав він.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 1 січня 2026 року російські війська атакували Україну 205 безпілотниками різного типу, близько 130 з них — ударні БпЛА «Shahed».