ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відреагуав на новорічну атаку РФ по Україні

Президент зазначив, що енергетика була основною ціллю окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, яку влаштувала Росія у ніч проти 1 січня.

Про це йдеться у повідомленні глави государства.

«У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі — наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів», — зазначив він.

Президент також закликав світ допомагати Україні боротися з окупантами.

«Дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно», — додав він.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 1 січня 2026 року російські війська атакували Україну 205 безпілотниками різного типу, близько 130 з них — ударні БпЛА «Shahed».

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie