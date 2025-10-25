- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Зеленський відреагував на балістичну атаку по Україні
Росіяни у суботу, 25 жовтня, атакувала Україну балістикою. Зокрема, під удар потрапила українська столиця — Київ.
Вночі 25 жовтня армія РФ масовано атакувала Україну дронами й балістичними ракетами. Є загиблі й потерпілі.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що Росія невпинно гатить по українських містах.
«І майже кожна атака проти наших людей — це комбіновані удари з балістикою», — зазначив Зеленський.
За словами українського лідера, від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 «Кинджалів».
«Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття», — зазначив президент.
Нагадаємо, через жорстокий удар по Києву кількість жертв зросла.
«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.