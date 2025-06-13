Зеленський розповів про стан дітей, які потрапили у ДТП у Франції

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Франції сталася трагічна аварія з українським автобусом, який повертався з освітнього обміну. Серед постраждалих — українські діти, які брали участь у програмі у французькому ліцеї в Бретані. По дорозі до Парижа автобус з невідомих причин з’їхав у кювет.

На подію відреагував президент Володимир Зеленський.

За попередніми даними, загинули четверо дорослих, троє з них — громадяни України. Ще двоє дорослих перебувають у важкому стані, французькі медики борються за їхні життя. У дітей — травми легкої та середньої тяжкості, усім надається допомога.

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До місця трагедії МЗС України негайно направило команду дипломатів і консула, які працюють із постраждалими та їхніми родинами. Президент подякував Франції за оперативну реакцію: більше ніж 50 рятувальних бригад були залучені до евакуації та медичної допомоги.

«Мої співчуття родинам загиблих. Ми всі молимося за швидке одужання наших дітей», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, автобус перевозив громадян України, зокрема групу неповнолітніх. На місце аварії негайно виїхали представники посольства та консульської служби.

Всіх постраждалих госпіталізовано до лікарень. Автотрасу A81 тимчасово перекрито.

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За повідомленням ЗМІ, французькі екстрені служби залучили до ліквідації наслідків понад 80 пожежників та десятки одиниць техніки. Обставини аварії, а також точна кількість залучених транспортних засобів залишаються невідомими.