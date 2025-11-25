Зеленський відреагував на комбіновану атаку по Україні

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Україні, зокрема — Києву та області. На місцях працюють рятувальники. У столиці є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Про це Зеленський написав у Telegram.

«Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі — жодного військового сенсу», — наголосив він.

Реклама

Постраждали також інші регіони: Дніпровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина.

«Головні цілі — енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», — акцентував президент.

Загалом ворогом було випущено: 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість — російсько-іранські «Шахеди». Очільник держави наголосив: чотири дрони вилетіли до наших сусідів — Молдови та Румунії, про що свідчить зафіксований час прольотів.

«Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО — важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз — щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною», — написав український лідер.

Реклама

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. Госпіталізовано трьох дорослих.