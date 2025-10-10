Зеленський відреагував на критику систем захисту київських ТЕЦ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про різні рівні захисту енергетичних об’єктів в Україні та наголосив, що незадоволений тим, як захищені київські ТЕЦ від ворожих дронів.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо систем захисту, оскільки на знімках було видно мішки із піском замість бетонних споруд, які мали би захистити трансформатори.

За словами Зеленського, на різних об’єктах передбачено різні рівні захисту.

«Є такі об’єкти, розміром як село. Тобто, ви там особливо ніякі конструкції не побудуєте. Їх треба захищати протиповітряною обороною. Що стосується захисту із піском — десь є перший рівень, є регіони. Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6… Питання ж не тільки у протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів», — наголосив він.

Президент зазначив, що має питання до столичного мера і керівників комунальних підприємств Києва, але він не вважає доцільним зараз висловлювати «антикомпліменти» до тих людей, які щось не зробили, або які «загалом не спроможні щось зробити»

«Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є і приватні відповідні станції — все одно ми все це повинні захищати. У нас одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності. Не важливо на сьогодні. Важливо все це захистити. Там де не захищено — відновлювати і захищати», — наголосив Зеленський.

Раніше ЗМІ розповсюдили заяву нардепа та ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка щодо пошкоджень на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 10 жовтня.

Кучеренко в своєму Facebook написав, що трансформаторні блоки на ТЕЦ були незахищені і додав, що відповідальність за це лежить на КМДА та Київській міськраді.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.