Атака РФ / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Він наголосив, що це — свідомий злочин та затягування війни.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Як зауважив президент, від ночі триває ліквідація наслідків ударів РФ по Україні. Ворог застосував понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири — балістичних. Йдеться і про те, що, декілька дронів, попередньо, перетнули кордон України та Білорусі.

Значних руйнувань зазнали житлові будинки у Києві. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Відомо про двох загиблих людей, серед них — немовля.

«Мої співчуття всім рідним та близьким», — написав очільник України.

Атака РФ по Україні 7 вересня

Також у столиці понад 20 людей постраждали.

Зокрема, наголосив лідер, є такі наслідки по країні:

Київ — пошкоджена будівля Кабінету Міністрів, почалася пожежа на верхніх поверхах;

Запоріжжя — більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені;

Кривий ріг — руйнування торговельних складів;

Сумщина та Чернігівщина — загиблі люди;

Одеса — приліт по багатоповерхівці в Одесі.

«Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, — свідомий злочин і затягування війни», — наголосив президент.

Атака РФ по Україні 7 вересня / © Володимир Зеленський

Український лідер нагадав, що у Вашингтоні неодноразово росіян попереджали, що за відмову говорити будуть санкції.

«Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає», — завершив глава держави.

Атака РФ по Україні 7 вересня / © Володимир Зеленський

Як ми писали, у ніч проти 7 вересня Україна пережила потужну повітряну атаку, яку влаштувала РФ. Ворог застосував БпЛА та ракети наземного базування. Загальна кількість — 818 засобів повітряного нападу:

Попередньо, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.