Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні

Атака по Україні 28 вересня / © Володимир Зеленський

Вночі 28 вересня РФ впродовж 12 годин атакувала Україну. Цей масований удар — демонстрація справжньої позиції Росії щодо завершення війни. Ворог не хоче миру.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

«Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема „Кинджали“, — наголосив він.

Ранок видався також неспокійним — РФ продовжила атаку, запустивши ударні БпЛА типу «Шахед».

Які регіони опинилися під ударом

Цього разу РФ обрала цілями: Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Одещину.

«Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти», — констатував президент.

Постраждали підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Заразі відповідні служби працюють на місцях.

«Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот», — каже Зеленський.

Зеленський наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь. Наша мета — позбавити Росію можливостей продовжувати війну й змусити піти на справедливий мир.

«Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, „сімки“, „двадцятки“, — завершив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 28 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України, випустивши 643 засоби повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

38 крилатих ракет Х-101 і

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря

Головною ціллю РФ була столиця України — Київ.

Силами ППО знищено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

35 крилатих ракет Х-101

8 крилатих ракет «Калібр»

На жаль, є влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях. Падіння збитих дронів — на 25 локаціях.