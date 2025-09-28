- Дата публікації
Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні
Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Москва хоче воювати далі. Про це свідчить масований удар по наших містах 28 вересня.
Вночі 28 вересня РФ впродовж 12 годин атакувала Україну. Цей масований удар — демонстрація справжньої позиції Росії щодо завершення війни. Ворог не хоче миру.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
«Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема „Кинджали“, — наголосив він.
Ранок видався також неспокійним — РФ продовжила атаку, запустивши ударні БпЛА типу «Шахед».
Які регіони опинилися під ударом
Цього разу РФ обрала цілями: Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Одещину.
«Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти», — констатував президент.
Постраждали підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Заразі відповідні служби працюють на місцях.
«Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот», — каже Зеленський.
Зеленський наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь. Наша мета — позбавити Росію можливостей продовжувати війну й змусити піти на справедливий мир.
«Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, „сімки“, „двадцятки“, — завершив Зеленський.
Нагадаємо, вночі 28 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України, випустивши 643 засоби повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував:
593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів
2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»
2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»
38 крилатих ракет Х-101 і
8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря
Головною ціллю РФ була столиця України — Київ.
Силами ППО знищено 611 повітряних цілей:
566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів
2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»
35 крилатих ракет Х-101
8 крилатих ракет «Калібр»
На жаль, є влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях. Падіння збитих дронів — на 25 локаціях.