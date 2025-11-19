Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У середу, 19 листопада, РФ вдарила по багатьох регіонах України зараз триває ліквідація наслідків російської атаки. Відомо, що противник застосував більше ніж 470 ударних дронів, а також 48 ракет різного типу. Ціллю Росії стали декілька українських областей.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Атака РФ 19 листопада

Тернопіль

Як зазначається, у Тернополі ворог поцілив у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Зруйновано будинок, під завалами ще можуть бути люди.

«Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним», — написав очільник держави.

Харків

Росіяни від вечора 18 листопада почали масований удар по Харкову. У місті — десятки поранених, серед яких діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Атака РФ 19 листопада

Івано-Франківська область

Окупанти вдарили по енергетиці Івано-Франківської області. Троє людей поранено, і з них двоє — це діти.

Львівщина

На Львівщині ціллю ворога також стала енергетична інфраструктура.

«Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина», — додав Зеленський.

Український лідер наголосив: кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Але дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити.

«Першочергова потреба — ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає», — завершив президент.

Атака РФ 19 листопада

Нагадаємо, Повітряні сили близько 5 ранку повідомили про зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ. У повітряному просторі України перебували ворожі ракети. Деталі про рух — у матеріалі ТСН.ua.