Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні (фото)

Наслідки російської атаки 20 вересня / © ДСНС

Вночі 20 вересня Росія здійснила масований удар по Україні, застосувавши 40 ракет різних типів та близько 580 дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під атаками опинилися Дніпро, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ворог цілеспрямовано бив по інфраструктурі, житлових кварталах і цивільних підприємствах. У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила в багатоповерхівку.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — зазначив президент.

Глава держави подякував воїнам ППО та пілотам F-16, які результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет, і закликав міжнародних партнерів посилити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та розширювати санкції проти Росії.

«Кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас», — додав Зеленський.

Нагадаємо, 20 вересня ворог завдав удару по Хмельницькій області, внаслідок чого загинула людина й були пошкодження.

У Дніпрі внаслідок масованої атаки поранення отримали 26 осіб, ще одна людина загинула.