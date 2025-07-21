Зеленський відреагував на масовану нічну атаку РФ: "Удари проти людяності"

Наслідки російського удару по Києву. / © Associated Press

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Протягом ночі армія РФ здійснила потужний удар по Україні, запустивши понад 420 дронів та більш ніж 20 ракет, зокрема і балістику. Щонайменше 15 осіб отримали поранення, серед них - 12-річний хлопчик. Двоє людей загинуло.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, через атаку сталися пошкодження в Києві та області, на Прикарпатті та Харківщині. Сили ППО знищили ударні дрони у Сумській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

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“Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області”, - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що українським оборонцям вдалося збити багато повітряних цілей, "але, на жаль, не все”. Президент наголошує, дуже важливо масштабувати перехоплювачів, адже “це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак”.

Нагадаємо, військові РФ вкотре здійснила нічну атаку по Україні. Загарбники застосували 450 дронів і ракет. Зокрема, п’ять аеробалістичних “Кинджалів” та чотири “Калібри”. ППО збила придушила 224 засоби повітряного нападу. Втім, є влучання.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що під час цієї нічної атаки безпілотниками і ракетами найбільше постраждали Київ, Івано-Франківська та Харківська області. Зокрема, пошкоджено житлову, освітню та транспортну інфраструктуру.

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Вкотре сусідня Польща підняла авіацію через масований обстріл удари України. Польські військові зауважують, що всі ці заходи були спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною. Зокрема, російські повітряні цілі фіксували на Львівщині.

Дата публікації 10:09, 21.07.25 Кількість переглядів 24 Атака на Лук’янівку: людей у метро накрила хмара пилюки