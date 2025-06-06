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Зеленський відреагував на масовану російську атаку та різко звернувся до світу (фото)
Росія вночі завдала масованого удару по Україні: Зеленський закликає світ посилити тиск на Росію.
У п’ятницю, 6 червня, Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, атакуючи об’єкти цивільної інфраструктури та житлові райони. Ворог використав понад 400 дронів-камікадзе та 40 ракет, зокрема балістичних.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі», — йдеться в дописі глави держави.
За його словами, ворог застосував понад 400 дронів і понад 40 ракет, серед яких були і балістичні. Частину атак вдалося збити. На жаль, внаслідок атаки поранено 49 людей, а також загинули троє працівників ДСНС.
«Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо», — заявив Зеленський.
Президент закликав міжнародну спільноту рішуче діяти, щоб зупинити агресора.
«Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», — йдеться в повідомлення.
Російська атака на Україну 6 червня
У ніч на 6 червня Росія здійснила масований обстріл України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Також окупанти випустили ракети з морської акваторії та з літаків Ту-95МС.
За офіційною інформацією, ворог застосував 452 повітряні засоби ураження.