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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський відреагував на масовану російську атаку та різко звернувся до світу (фото)

Росія вночі завдала масованого удару по Україні: Зеленський закликає світ посилити тиск на Росію.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © Володимир Зеленський

У п’ятницю, 6 червня, Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, атакуючи об’єкти цивільної інфраструктури та житлові райони. Ворог використав понад 400 дронів-камікадзе та 40 ракет, зокрема балістичних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі», — йдеться в дописі глави держави.

За його словами, ворог застосував понад 400 дронів і понад 40 ракет, серед яких були і балістичні. Частину атак вдалося збити. На жаль, внаслідок атаки поранено 49 людей, а також загинули троє працівників ДСНС.

«Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо», — заявив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту рішуче діяти, щоб зупинити агресора.

«Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», — йдеться в повідомлення.

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © Володимир Зеленський

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © Володимир Зеленський

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Наслідки російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Наслідки російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Наслідки російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Наслідки російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу 6 червня / © ДСНС

Російська атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня Росія здійснила масований обстріл України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Також окупанти випустили ракети з морської акваторії та з літаків Ту-95МС.

За офіційною інформацією, ворог застосував 452 повітряні засоби ураження.

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