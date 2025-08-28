Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ

Володимир Зеленський. / © Associated Press

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу загинуло вісім людей, серед них — дитина. Росія досі користується тим, “що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна”.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Український лідер наголошує, що нічна атака РФ “є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії”.

“Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків”, - наголосив глава держави.

Зеленський закликав Китай та Угорщину до реакції на атаку. Зокрема, Пекін, каже Зеленський, неодноразово закликав до не розширення війни та до припинення вогню, але “цього немає через Росію”.

“Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції”, - наголошує український лідер.

Водночас президент закликав світ посилити санкції проти Російської Федерації, адже “зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії”.

“Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни”, - додав він.

Нагадаємо, після опівночі у Києві пролунали вибухи. Спочатку столицю атакували безпілотники, згодом Росія атакувала місто ще й балістикою.