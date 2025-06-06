Зеленський відреагував на масований обстріл України: "Росіяни не дочекаються!"

Володимир Зеленський / © ТСН

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Український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України. За його словами, росіянам не вдасться досягти свого.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на саміті міст та регіонів.

«Трішки хочеться спати, так? Трішки є. Але вони (росіяни — ред.) не дочекаються», — наголосив він.

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Глава держави переконаний, що попри російський терор, українці вистоять.

Раніше президент Зеленський звернувся до світу через масштабний удар Росії по Україні. Ворог використав понад 400 дронів-камікадзе та 40 ракет, зокрема балістичних. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

За його словами, ворог застосував понад 400 дронів і понад 40 ракет, серед яких були і балістичні. Частину атак вдалося збити. На жаль, внаслідок атаки поранено 49 людей, а також загинули троє працівників ДСНС. Головнокомандувач висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Він також закликав міжнародну спільноту рішуче діяти, щоб зупинити агресора.

«Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», — йдеться в повідомлення.

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