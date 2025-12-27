Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву

© Getty Images

Від ночі армія Російської Федерації атакує Київ. Під прицілом ворога - енергетика та цивільна інфраструктура. Росіяни запустили майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема «Кинджали».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що від російського обстрілу пошкоджено звичайні житлові будинки та об’єкти енергетики. Як наслідок, мешканці столиці та області залишилися без електропостачання і опалення. Поки рятувальники й ремонтники розпочали роботи лише на деяких об’єктах, інші - чекають на закінчення відбоїв повітряних тривог.