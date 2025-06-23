Зеленський відреагував на масований удар Росії по Україні: що він сказав

Атака на Київ / © Associated Press

Реклама

У ніч на 23 червня Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву та ще чотирьох областях України.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами ворог застосував понад 350 безпілотників, серед яких 159 «шахедів», та 16 ракет. Удар також супроводжувався застосуванням балістичних ракет, імовірно з Північної Кореї.

Реклама

У результаті атаки було пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків у столиці, а також об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центри, освітні та медичні заклади, зокрема лікарню у Білій Церкві, куди влучив один із дронів. Зафіксовано шість загиблих у Києві та одна людина загинула у Білій Церкві. Ще декілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є діти.

Шевченківський район Києва постраждав найбільше — там було зруйновано житловий під’їзд багатоповерхівки, де загинули шестеро людей. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали та надають допомогу потерпілим. Організовано пошуково-рятувальну операцію.

© Володимир Зеленський

Українські захисники збили значну частину ворожих ракет та дронів, але не всі були знищені, через що ворог наніс серйозних збитків цивільній інфраструктурі.

© Володимир Зеленський

Президент Зеленський підкреслив, що країни-сусіди Росії, Ірану і Північної Кореї мають задуматися над своєю безпекою, адже коаліція цих держав продовжує застосовувати терор проти України.

Реклама

© Володимир Зеленський

Під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський планує обговорити з партнерами питання посилення оборони України та нові санкції проти Росії, щоб припинити агресію і зупинити ракетні атаки.

Нагадаємо, Зеленський також прокоментував ракетний удар РФ по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули троє людей.

У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені.

Також за словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення. Також він уточнив, що удар стався на Херсонщині.

Реклама