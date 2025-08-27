Зеленський відреагував на нічні удари по Україні: що він сказав

Обстріл України / © Володимир Зеленський

Реклама

Майже сотня БпЛА здійснила нічні удари по українських регіонах. Постраждали Сумська, Полтавська, Чернігівська області, а також Дніпровщина, Харківщина та Херсонщина.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Через атаки були знеструмлені понад 100 тисяч домогосподарств. Всі служби залучені на місцях, щоб відновити електропостачання якнайшвидше.

Реклама

На Харківщині дрон влучив у ліцей, у Херсоні постраждала багатоповерхівка. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Президент Зеленський закликав посилити тиск на Росію для припинення атак та гарантування безпеки громадян. Україна працює з партнерами над такими кроками.

«Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску», — наголосив президент.

Відновлювальні роботи тривають на всіх постраждалих територіях. Влада та рятувальні служби забезпечують надання допомоги населенню та ліквідацію наслідків атак.

Реклама

Нагадаємо, вночі 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.

Влада повідомляла про:

падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі;

постраждале підприємство енергетичного сектору;

пошкодження адмінбудівлі, транспортних засобів та обладнання;

виникнення пожеж;

знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Також у ніч проти 27 серпня у Сумах пролунала серія вибухів. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. У місті частково зникли електро- та водопостачання.

Військові РФ завдали масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Без загиблих. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.