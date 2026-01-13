Зеленський відреагував на нічну атаку РФ і назвав основні цілі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Вночі проти 13 січня армія РФ вкотре вдарила ракетами і безпілотниками про енергетиці у різних областях України. Окрім того, сталися руйнування є житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Знову основна ціль удару — наша енергетика: генерація, підстанції. Багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, росіяни вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині, де загинуло четверо.

Президент наголосив, що не простою залишається ситуація на Київщині. Кілька сотень тисяч сімей залишаються без електропостачання. У населених пунктах працюють пункти незламності.

«Кожен такий удар проти життя — це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор новими пакетами допомоги. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі Росія вдарила балістичними ракетами і дронами. Росіяни запустили понад 20 балістичних і крилатих ракет, а також 293 ударних БпЛА. За даними військових, удари балістикою було завдано по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Зокрема, росіяни знову атакували ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво пошкоджене обладнання теплоелектростанції. Відомо, що на Одещині є руйнування двох енергетичних об’єктів. Наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.