Зеленський відреагував на нічний масований удар РФ по Україні

Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

Цієї ночі росіяни “запустили проти звичайного життя” в майже 540 дронів та понад 40 ракет. Знову постраждала цивільна інфраструктура - житлові будинки та підприємства. Зокрема, у Запоріжжі сталося влучання у багатоповерхівку. Загинула одна людина.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів”, - заявив глава держави.

Зеленський наголошує, що політичні заяви не припинять війну, а натомість потрібні справжні кроки. З його слів, наразі єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – “це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні”.

“Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу”, - додав президент.

До слова, президент наголосив, що цієї ночі сили ППО та екстрені служби працювали в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила вночі дронами і різними типами ракет, зокрема, Х-101, “Калібрами”, “Іскандерами-К”, Х-59. Загалом росіяни запустили 582 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 548 цілей. Сталися влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях.

Зокрема, Запоріжжя опинилося під потужний комбінованим обстрілом. РФ запустила по місту сім ракет і дрони. Щонайменше одна людина загинула. Окрім того, понад 20 осіб травмовано, серед яких і діти.