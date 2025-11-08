Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Україні

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Від вечора і протягом ночі росіяни атакували різні регіони України. Окупанти застосували понад 450 дронів і 45 ракет різних типів. Цілі в Росії незмінні - звичайне життя, житлові будинки, енергетика, інфраструктура. Є загиблі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що у Дніпрі окупанти влучили у житловий будинок, де є жертви. Одна людина загинула у Харківській області. Загалом окупанти атакували вночі Київщину, Полтавщину, Дніпровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Сумщину, Чернігівщину та Одещину.

“Питання в ресурсах на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків”, - наголосив президент.

За словами Зеленського, необхідні рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. Він наголосив, що досі не під обмеженнями атомна енергетика Росії. Також більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом.

“Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн «сімки». Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя”, - наголосив президент.