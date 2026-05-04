Зеленський відреагував на «перемир’я» Путіна і озвучив неочікувану позицію України

Володимир Зеленський.

Україна досі не отримувала жодного офіційного звернення від Росії щодо «модальності припинення бойових дій», про що заявили у Москві. Водночас Київ оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж „празднованіє“ будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи від 00:00 вночі проти 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші», — наголосив український лідер.

Водночас, додав президент, Україна діятиме дзеркально, починаючи зі вказаного моменту.

«Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», — додав Зеленський.

«Перемир’я» Путіна на 9 травня

Увечері 4 травня у російському Міноборони заявили, що їхній диктатор Володимир Путін оголошує «перемир’я» 8 і 9 травня у зв’язку зі «святкуванням Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні».

У відомстві зухвало додали, мовляв, очікують таких самих дій і від Києва. Інакше, традиційно пригрозили в РФ, завдадуть «удару у відповідь по центру Києва». Мовляв досі «утримувалися» від таких атак «з гуманітарних міркувань».

