Зеленський відреагував на скандал навколо "Енергоатому"

Зеленський про скандал у Енергоатомі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності реальних дій проти корупції та прозорості у стратегічних державних підприємствах, зокрема в «Енергоатомі».

Про це йшлося у зверненні президента 10 листопада.

Глава держави підкреслив, що будь-які результативні кроки у боротьбі з корупцією мають ключове значення для країни, а покарання за зловживання повинне бути невідворотним.

«Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії — це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути», — заявив Зеленський.

Президент також закликав урядовців до співпраці з антикорупційними органами.

«Урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами. І так працювати, як це потрібно для результату», — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що системна боротьба з корупцією у державних компаніях — одна з умов ефективного функціонування енергосектору та довіри до влади.

Нагадаємо, 10 листопада нетективи Національного антикорупційного бюро України здійснювали обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також в компанії «Енергоатом».

Як раніше повідомляли ЗМІ, Тимур Міндіч втік з України за кілька годин до обшуків.