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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський відреагував на удари РФ ракетами і дронами у Страсну п'ятницю

Загинуло щонайменше дві людини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Агресорка Росія розпочала Страсну п’ятницю ударами балістикою, крилатими ракетами та “Шахедами” по Україні. У Сумах та Харкові є загиблі мирні мешканці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Ракетного удару росіяни завдали по Харкову. У місті пошкоджені десятки звичайних будинків, підприємство, автомобілі. Близько 70 людей постраждали, серед них п’ятеро дітей, наймолодшій Валерії - 2 роки. Крім того, одна людина загинула.

По Сумах вдарили російські ударні дрони. Однією з мішеней стало звичайне підприємство з виробництво хліба. Одна людина була вбита. Окрім того, вночі окупанти завдали ударів по Дніпровщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині.

“Наші рятувальники, медики, інші екстрені й спеціальні служби – всі реагують, усі допомагають. Дякую кожному й кожній, хто рятує людей і відновлює умови для життя в містах і селах України. Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО – все це дійсно допомагає”, - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, вночі армія РФ вдарила балістикою, крилатими ракетами і БпЛА. Знищено 26 повітряних цілей.

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