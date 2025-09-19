Зеленський відреагував на вторгнення російських МіГ-31 в Естонію: що заявив

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії «неприпустимим» і «системною російською кампанією проти Європи, НАТО, проти Заходу».

Про це він написав у соцмережах.

«Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО — цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії», — зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ці дії вимагають «системної відповіді». Він закликав до сильних спільних та індивідуальних дій, що включатимуть посилення міжнародного тиску на Росію. Зокрема через санкції. Зеленський також зазначив, що для зростання втрат Росії у війні необхідна сильна українська армія.

Наприкінці звернення він висловив подяку всім, хто допомагає Україні, та закликав Європу, США та країни «Групи семи» діяти рішуче.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».

Також Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір.