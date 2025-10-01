ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відреагував на загибель людей в Одесі: влада перевірить усі обставини

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель дев'яти людей в Одесі внаслідок стихійного лиха.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Негода в Одесі

Негода в Одесі / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував катастрофічні наслідки стихійного лиха в Одесі, де загинули дев'ять людей, зокрема дитина.

Про це голова держави написав у Telegram.

Негода в Одесі / © Володимир Зеленський

Негода в Одесі / © Володимир Зеленський

Глава держави висловив співчуття родинам і анонсував повну перевірку обставин, що призвели до трагедії такого масштабу. Наразі тривають пошукові та відновлювальні роботи, є інформація про ще одну зниклу безвісти особу.

Зеленський назвав ситуацію в Одесі "жахливою" і підтвердив кількість загиблих цивільних. До рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України та Національна поліція.

Президент повідомив, що сьогодні отримав доповідь щодо ситуації від віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.

Негода в Одесі. / © Володимир Зеленський

Негода в Одесі. / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський доручив Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".

Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.

Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина — її розшукують водолази.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie