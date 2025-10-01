Зеленський відреагував на загибель людей в Одесі: влада перевірить усі обставини

Негода в Одесі / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував катастрофічні наслідки стихійного лиха в Одесі, де загинули дев'ять людей, зокрема дитина.

Про це голова держави написав у Telegram.

Глава держави висловив співчуття родинам і анонсував повну перевірку обставин, що призвели до трагедії такого масштабу. Наразі тривають пошукові та відновлювальні роботи, є інформація про ще одну зниклу безвісти особу.

Зеленський назвав ситуацію в Одесі "жахливою" і підтвердив кількість загиблих цивільних. До рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України та Національна поліція.

Президент повідомив, що сьогодні отримав доповідь щодо ситуації від віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.

Володимир Зеленський доручив Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".

Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.

Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина — її розшукують водолази.