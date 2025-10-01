- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський відреагував на загибель людей в Одесі: влада перевірить усі обставини
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель дев'яти людей в Одесі внаслідок стихійного лиха.
Президент Володимир Зеленський прокоментував катастрофічні наслідки стихійного лиха в Одесі, де загинули дев'ять людей, зокрема дитина.
Про це голова держави написав у Telegram.
Глава держави висловив співчуття родинам і анонсував повну перевірку обставин, що призвели до трагедії такого масштабу. Наразі тривають пошукові та відновлювальні роботи, є інформація про ще одну зниклу безвісти особу.
Зеленський назвав ситуацію в Одесі "жахливою" і підтвердив кількість загиблих цивільних. До рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України та Національна поліція.
Президент повідомив, що сьогодні отримав доповідь щодо ситуації від віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.
Володимир Зеленський доручив Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".
Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.
Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.
Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина — її розшукують водолази.