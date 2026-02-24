Зеленський вперше показав бункер на Банковій (фото, відео)

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер на Банковій. Саме там працювала команда, уряд, були щоденні нарад з військовими, пошук рішень. Усе для того, щоб Україна вистояла.

Про це він розповів у своєму зверненні до українців у річницю повномасштабного вторгнення.

Який вигляд має бункер на Банковій

«Я працював тут. Потім я підіймався наверх, звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради. З військовими. Дзвінки. Пошук рішень. Все необхідне для того, аби Україна вистояла. Треба було доставляти зброю, їжу, ліки у заблоковані ворогом міста для того, щоб було життя, за яке Україна так відчайдушно бореться», — відзначив український лідер.

Президент зізнався, що у бункері лунала різна мова — і офіційна, і нелітературна.

«Бо кожен пакет допомоги, кожні санкції, кожну партію зброї — все це потрібно було реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився», — зазначив Зеленський.

І це, наголошує очільник держави, спрацювало. Україна вистояла тоді і продовжує стояти зараз.

Раніше Зеленський розповів, де ховається під час повітряних тривог. Президент зізнався, що жив у бункері на Банковій впродовж двох років. Щоночі туди спускалася команда, а потім поверталася. Так само, як українці весь цей час йдуть до бомбосховища або метро.