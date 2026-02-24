- Дата публікації
Зеленський вперше показав бункер на Банковій (фото, відео)
Сьогодні бункер на Банковій порожній. А на початку великої війни там були сотні людей, які працювали, щоб Україна вистояла перед російською агресією.
Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер на Банковій. Саме там працювала команда, уряд, були щоденні нарад з військовими, пошук рішень. Усе для того, щоб Україна вистояла.
Про це він розповів у своєму зверненні до українців у річницю повномасштабного вторгнення.
Який вигляд має бункер на Банковій
«Я працював тут. Потім я підіймався наверх, звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради. З військовими. Дзвінки. Пошук рішень. Все необхідне для того, аби Україна вистояла. Треба було доставляти зброю, їжу, ліки у заблоковані ворогом міста для того, щоб було життя, за яке Україна так відчайдушно бореться», — відзначив український лідер.
Президент зізнався, що у бункері лунала різна мова — і офіційна, і нелітературна.
«Бо кожен пакет допомоги, кожні санкції, кожну партію зброї — все це потрібно було реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився», — зазначив Зеленський.
І це, наголошує очільник держави, спрацювало. Україна вистояла тоді і продовжує стояти зараз.
Раніше Зеленський розповів, де ховається під час повітряних тривог. Президент зізнався, що жив у бункері на Банковій впродовж двох років. Щоночі туди спускалася команда, а потім поверталася. Так само, як українці весь цей час йдуть до бомбосховища або метро.