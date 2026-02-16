Петиція Гераскевича: хто з росіян потрапив до списку санкцій в указі Зеленського

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 російських спортсменів та посадовців. Ці люди підтримали війну, причетні до викрадення українських дітей або незаконно їздили в окуповані регіони.

Про це стало відомо з Указу президента України №123/2026.

Як йдеться в указі, санкційний пакет сформовали за пропозицією Служби безпеки України. Також пропозиції базувалися на петиції, яку ініціював відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич. Рішення передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону в’їзду на територію України та позбавлення державних нагород України.

Хто потрапив до списку

До оновленого санкційного переліку увійшли такі особи:

Байдусов Євген Олександрович

Ганішов Імам Гасанович

Дашанімаєва Світлана Вадимівна

Дворкович Аркадій Володимирович

Єгорян Яна Карапетівна

Ларін Владислав Володимирович

Мельникова Ангеліна Романівна

Таймазова Мадіна Андріївна

Храмцов Максим Сергійович

Чудінов Федір Олександрович

«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в указі.

Що відомо про ситуацію з Гераскевичем

Нагадаємо, 9 лютого, український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на офіційному тренуванні зимової Олімпіади-2026 в шоломі з фото українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

А вже 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання «шолому пам’яті».

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS.

Проте позов українського скелетоніста проти МОК було відхилено.

На цю ситуацію відреагував і президент України. У свою чергу Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм.