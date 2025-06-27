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Зеленський ввів у дію санкції проти виробників російських "Шахедів"
Санкції запроваджені і проти однієї компанії з Китаю.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва та постачання компонентів для дронів-камікадзе «Shahed».
Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу Президента України.
До списку потрапили 52 фізичні особи — громадяни Російської Федерації — та 35 юридичних осіб: 34 з Росії й одна з Китаю.
Під санкції потрапили компанії та їхні керівники, які співпрацюють із підприємствами особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга», що постачають комплектувальні, обладнання й матеріали для виробництва «Shahed». Також обмеження стосуються постачальників верстатів і промислового обладнання для російського військово-промислового комплексу.
Нагадаємо, Європейський Союз пообіцяв «жорсткі та болючі» санкції проти РФ.