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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський ввів у дію санкції проти виробників російських "Шахедів"

Санкції запроваджені і проти однієї компанії з Китаю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва та постачання компонентів для дронів-камікадзе «Shahed».

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу Президента України.

До списку потрапили 52 фізичні особи — громадяни Російської Федерації — та 35 юридичних осіб: 34 з Росії й одна з Китаю.

Під санкції потрапили компанії та їхні керівники, які співпрацюють із підприємствами особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга», що постачають комплектувальні, обладнання й матеріали для виробництва «Shahed». Також обмеження стосуються постачальників верстатів і промислового обладнання для російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, Європейський Союз пообіцяв «жорсткі та болючі» санкції проти РФ.

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